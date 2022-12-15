Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 12:10

В Сыктывкаре с 15 декабря открылась «Рождественская ярмарка»

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре начала работу «Рождественская ярмарка». Об этом горожанам рассказал сити-менеджер Владимир Голдин. Глава администрации уточнил, что ярмарка будет работать с 15 декабря до 26 января.

Жители столицы и гости города смогут прогуляться по Стефановской площади, вкусно поесть и купить сувениры в лавочках.

«Рождественская ярмарка» будет работать каждый день с 9 утра до 8 вечера.

Кроме того, в Сыктывкаре работает «Ярмарка выходного дня» - еженедельно по субботам на стоянке ПАО «Ростелеком» с 8 утра до 15 часов дня можно приобрести продовольственную продукцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Сыктывкаре купить елку: список адресов