В еще одном городе Коми школьники уйдут на карантин

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Ухтинские школьники уйдут на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Карантин начнется в пятницу, 16 декабря. Тогда же появится соответствующее распоряжение Роспотребнадзора. Карантин продлится ровно неделю – по 23 декабря. Это связано со случаями заболевания гриппа и ОРВИ. Ранее аналогичные меры приняли в Воркуте, Инте, Печоре и Усинске. Что касается Сыктывкара, то в столице Коми вводить карантин не планируют, передает БНК.

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