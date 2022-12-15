Житель Коми обвиняется в организации межрегионального канала поставки наркотиков

Фото: УФСБ по Коми.

Сыктывкарец вступил в состав организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков через Интернет. Сейчас следователи УФСБ РФ по Коми возбудили уголовное дело. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Жителя столицы Коми уже задержали. При этом у горожанина изъяли наркотическое средство синтетического происхождения массой более одного килограмма, что составляет примерно 5000 разовых доз.

– Стоимость изъятой партии наркотиков составляет около 4 млн рублей, – сообщают следователи УФСБ.

Сыктывкарец обвиняется в организации межрегионального канала поставки наркотических средств в наш региона. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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