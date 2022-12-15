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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 14:27

В Сыктывкаре пьяный мужчина поджег дом и обокрал гараж

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре жителя Башкирии признали виновным в поджоге дома и краже. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Первое преступление мужчина совершил 24 ноября 2020 года. Пьяный житель Башкирии находился в коридоре частного дома и поджег его. Сумма ущерба превысила 127 тысяч рублей.

Кроме того, 17 июля 2021 года приезжий и еще один человек проникли в гараж на улице Клары Цеткин. Оттуда злоумышленник украл имущество стоимостью 553 рубля. Суд приговорил жителя Башкирии к 2 годам 2 месяцам 25 дням лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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