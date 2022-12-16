В городе Коми объявили операцию «Нетрезвый водитель»

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По информации пресс-службы полиции Печоры, на территории города в период с 15 по 22 декабря пройдет оперативный рейд «Нетрезвый водитель». Во время спецоперации планируют выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пресечь нарушения правил дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф в размере 30 тыс. рулей. Повторное нарушение влечет за собой уголовное преследование.

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