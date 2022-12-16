Рецидивист из Коми получил 12 лет заключения за избитого до смерти друга

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В Усть-Вымском районном суде жителя Жешарта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. За преступление мужчина получил 12 лет лишения свободы.
По предоставленным данным, в феврале 2022 года фигурант уголовного дела распивал алкоголь вместе со своим товарищем в доме на Школьной улице. Во время посиделок между ними произошел конфликт, который привел к тому, что осужденный избил кулаками до смерти своего оппонента.
Суд при вынесении решения принял во внимание опасность преступления, а также тот факт, что у подсудимого имеется особо опасный рецидив преступления.
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