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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:20

В Коми захоронят останки красноармейца Александра Корычева из Шошки

Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Вот таким юным был наш боец (на снимке справа). Фото из архива родственников Александра Корычева

Вот таким юным был наш боец (на снимке справа). Фото из архива родственников Александра Корычева

17 декабря в селе Шошка Сыктывдинского района с гражданскими и воинскими почестями попрощаются с воином ВОВ, останки уроженца села Александра Петровича Корычева будут преданы земле, об этом рассказала на своей странице в соцсети глава Сыктывдинского района Любовь Доронина.

Боец родился 1910 году в Шошке, с начала войны он пошёл на фронт, но уже в осенью того же года, 1941-го, пропал без вести.

Чудо случилось 29 октября этого года, его останки были обнаружены в деревне Косколово Ленинградской области поисковым отрядом «Форпост», вскоре были найдены и родственник погибшего.

Останки и личные вещи красноармейца были переданы 14 декабря в Кингисеппском историко-краеведческом музее главе сельского поселения «Шошка» Нине Черноусовой для перевоза в Коми.

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