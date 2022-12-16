В Коми захоронят останки красноармейца Александра Корычева из Шошки

Вот таким юным был наш боец (на снимке справа). Фото из архива родственников Александра Корычева

17 декабря в селе Шошка Сыктывдинского района с гражданскими и воинскими почестями попрощаются с воином ВОВ, останки уроженца села Александра Петровича Корычева будут преданы земле, об этом рассказала на своей странице в соцсети глава Сыктывдинского района Любовь Доронина.

Боец родился 1910 году в Шошке, с начала войны он пошёл на фронт, но уже в осенью того же года, 1941-го, пропал без вести.

Чудо случилось 29 октября этого года, его останки были обнаружены в деревне Косколово Ленинградской области поисковым отрядом «Форпост», вскоре были найдены и родственник погибшего.

Останки и личные вещи красноармейца были переданы 14 декабря в Кингисеппском историко-краеведческом музее главе сельского поселения «Шошка» Нине Черноусовой для перевоза в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ленинградской области нашли останки пропавшего без вести красноармейца из Шошки Александра Корычева

Останки красноармейца Александра Корычева из Коми захоронят в родном селе бойца (подробности)