В Коми ЗИЛ сбил женщину с ребенком

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 15 декабря, в Воркуте водитель ЗИЛа сбил женщину с ребенком. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20:50. 46-летний мужчина ехал за рулем ЗИЛа по бульвару Пищевиков. В районе дома №26 грузовик сбил 36-летнюю женщину с восьмилетней дочерью. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей таза. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, под вопросом закрытый перелом височной кости. Обеих пострадавших увезли в больницу.

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