Жителям Коми посоветовали начать носить маски

В Коми на карантин закрыты школы некоторых городов. Фото: Нина ЮШКОВА

По всей России растёт число заболевших гриппом и ОРВИ, также прогнозируют и дальнейший рост. Сейчас данный показатель заболеваемости вырос на 35,4%. Свиной грипп захватил 84 региона Российской Федерации. Коми вошёл в список регионов, где жители болеют наиболее часто.

При этом ограничений на федеральном уровне вводить не собираются, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, ввод ограничений возможен локационно по мере необходимости в зависимости от напряжённости эпидпроцесса.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется и дальше, Попова советует россиянам носить маски и беречь себя.

Уже в Коми на карантин ушли школьники Ухты, Воркуты, Инты, Печоры и Усинска.

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