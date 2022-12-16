Когда и сколько будут отдыхать в праздники жители Коми в 2023 году

Фото: архив КП.

Отдохнём! Жителям Коми рассказали, сколько предстоит праздничных дней для отдыха в 2023 году. Традиционно есть как и длинные каникулы, так и небольшие уик-энды.

Как сообщает источник, самый длинный период запланирован на новогодние праздники - это первые восемь дней января. 9 числа, в понедельник. все дружно выйдут на работу.

Затем, с учётом переноса выходных, следует период с 23 по 26 февраля.

День отдыха будет 8 марта, в Международный женский день. Далее гуляем с 29 апреля по 1 мая.

Традиционно на День Победы выпадают выходные с 6 по 9 мая. Также выходные запланированы с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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