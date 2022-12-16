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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:16

В Коми управляющую компанию заставили отремонтировать двор многоэтажки

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Княжпостский районный суд обязал управляющую компанию провести ремонт двора многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Жилец обратился в управляющую компанию, чтобы она привела в порядок асфальт. Там были многочисленные выбоины. Однако организация отказалась это делать, заявив, что таких работ нет в договоре управления. Но, согласно законодательству, УК отвечает и за состояние двора. При этом содержание договора не освобождает ее от соблюдения общеобязательных требований. Поэтому суд обязал компанию привести асфальт в порядок.

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