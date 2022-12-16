В Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей

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В Сыктывкаре пройдут профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Операция пройдет с 16 по 18 декабря. Эти рейды нужны для того, чтобы предотвращать аварии с участием пьяных водителей. Полицейские будут патрулировать улицы столицы Коми и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД. Вечером в пятницу, 16 декабря, пройдут массовые проверки водителей. К этой работе привлекут дополнительные экипажи ДПС.

Пьяным водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей. Если человек попадется в таком состоянии за рулем во второй раз, то окажется на скамье подсудимым. За это грозит до двух лет лишения свободы.

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