В Коми открыли новый корпус Тентюковского интерната для престарелых и инвалидов

Фото: rkomi.ru

16 декабря в Сыктывкаре состоялось открытие нового корпуса Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Строительство здания стало возможным благодаря региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Корпус интерната рассчитан на 90 человек и включает в себя различные комнаты. В каждой из них есть всё, что нужно для поддержания здоровья и интересов гостей. Они могут провести время в комнате отдыха перед телевизором, побывать в бассейне или в лечебной ванне, почитать в библиотеке, сыграть в настольный теннис или в бильярд, позаниматься спортом, получить медицинскую помощь в определенном кабинете и т.д. Кроме того, проживающие интерната могут еще восполнить свои знания в кабинете учебно-воспитательной работы.

Интернат для гостей полностью безопасен: в буфете установлена электрическая плита, которая более надежно приготовит еду. Для передвижения по этажам аккуратно оформлены ступени. Техника современная и работает хорошо. Также на каждом углу здания расположены кнопки пожарной безопасности.

Напоминаем, что для интернатных учреждений это уже второе новоселье после Кунибского интерната. Новый корпус Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов станет не менее комфортным для его посетителей. Многие из них могут не навсегда остаться в нем. А лишь до того момента пока они не станут здоровыми и счастливыми.

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