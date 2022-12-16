Житель Коми убил человека двумя ударами в живот за отказ идти за дровами

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Усть-Вымский районный суд признал 59-летнего жителя Жешарта в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в конце февраля мужчина несколько дней выпивал со своими знакомыми. Они пришли в дом к потерпевшему, и между мужчинами произошел конфликт. Его причиной стало то, что хозяин не хотел идти за дровами. Гость ударил его в живот. После этого мужчины помирились. Они пили еще два дня и остались одни. Между собутыльниками вновь возник конфликт. Причина была той же. Злоумышленник ударил хозяина в живот дважды. Пострадавший упал на пол и больше не вставал. Житель Жешарта допил остатки алкоголя и ушел. Тело хозяина нашли только спустя сутки.

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы.

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