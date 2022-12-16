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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:30

В Сыктывкаре бизнесмена судили за смерть рабочего

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре индивидуального предпринимателя из Кирова признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погиб один человек, и еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Летом 2017 года собственник промышленного здания на улице Гаражной заключил с бизнесменом договор о демонтаже старой и устройстве новой кровли. Предприниматель нанял бригаду строителей без специализированного образования. Во время выполнения работ были грубо нарушены требования безопасности. Когда выпал дождь, предельно допустимая нагрузка на кровлю оказалась превышенной. Из-за этого крыша рухнула. В результате один работник погиб на месте, а другой получил тяжкий вред здоровью.

Суд признал жителя Кирова виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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