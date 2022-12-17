В Сыктывкаре от рук 43-летнего мужа погибла женщина

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 43-летний мужчина зверски расправился с собственной женой. Мужчина избил супругу, а затем задушил ее в их квартире.

Трагедия произошла еще минувшей осенью в одном из городских общежитии. Известно, что в злополучный день пара была пьяна и сильно ругалась.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Коми, мужчина и женщина злоупотребляли спиртным, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении потерпевшей и ее истязание.

- Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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