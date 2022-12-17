В Сыктывкаре последний жилец аварийного дома покинул здание

Фото Управления ФССП России по Республике Коми

Аварийное общежитие на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре покинул последний жилец. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Коми.

По данным ведомства, 55-летний мужчина был выселен из жилья. Еще в 2022 году все проживающие должны были покинуть аварийное здание, однако не все жильцы были согласны ждать новое жилье в маневренном фонде и оставались в домах, каждый день подвергая себя опасности.

Мужчина, который покинул полуразрушенное здание последним, имеет муниципальное благоустроенное жилье в Эжвинском районе столицы Коми. Однако долгое время он предпочитал экстремальные условия жизни в строении без окон и дверей. Чтобы обогреть обесточенные помещения, сыктывкарец незаконно подключался к линии электропередачи.

Благодаря мерам принудительного исполнения горожанин вернулся в комфортное жилье, а аварийное здание готово к сносу.

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