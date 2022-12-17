В Сыктывкаре женщина за рулем иномарки попала под поезд

Фото: МЧС по Коми
В Сыктывкаре легковушка влетела под поезд. О ДТП сообщили в пресс-службе республиканской Госавотинспекции.
В ведомстве рассказали, что 30-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo по Лесной улице и переезжала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, когда машину протаранил тепловоз.
Водитель получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, закрытую травму грудной клетки, перелом ребер. Госпитализирована, в момент аварии не была пристегнута. Есть предварительные данные о том, что в салоне также находился пассажир, он тоже получил травмы.
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