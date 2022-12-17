Жители Сыктывкара признались, чего ждут от наступающего 2023 года

Фото: pxhere.com

Каждый третий сыктывкарец мечтает наладить личную жизнь. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

С 1 января жители Сыктывкара обещают себе бросить вредные привычки, сесть на правильное питание и пересмотреть взгляд на мир.

— Чаще всего сыктывкарцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 30%. Почти столько же (26%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 24% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 23% респондентов, сделать ремонт — 17%, больше отдыхать — 16%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 15%, отказаться от вредных привычек — 14%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться — по 13%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 6% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть, — говорится в исследовании.

О том, чтобы отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, чаще задумываются мужчины, тогда как о правильном питании и об изменении отношения к жизни — женщины.

Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, кругу друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.

Россияне с доходом менее 50 тысяч рублей чаще других мечтают об устройстве личной жизни и смене круга общения, а респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей — о необходимости отказаться от вредных привычек, выделять время на хобби, спорт и изучение иностранного языка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зайцы с моркодубинками и Снегурочка Любовь Успенская»: в Троицко-Печорске создали особенную новогоднюю атмосферу (подробности)