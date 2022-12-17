11-дневная полярная ночь началась в Воркуте

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В Воркуте начинается полярная ночь. Она наступит сегодня, 17 декабря, и продлится 11 дней.

Все это время солнце не будет подниматься выше горизонта и город погрузится во тьму. Чуть светлее будет лишь при сумерках, когда солнце из-за горизонта освещает высокие слои атмосферы.

— Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех 24 часов. Главная её особенность заключается в том, что Солнце не поднимается над горизонтом. При этом в большей части зоны полярной ночи в течение всей полярной ночи ежедневно часть суток занимают сумерки, — объясняют специалисты.

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