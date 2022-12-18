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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:00

В ГИБДД Коми обратились с предупреждением к местным жителям

Из-за резкого ухудшения погода в ГИБДД Коми попросили проявлять осторожность
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми обратились к местным жителям из-за ухудшающихся погодных условий. По данным ведомства, не только в выходные, но и на неделе ожидается неблагоприятный метеорологический прогноз. Так, в регионе пообещали порывистый ветер и нарастание изморози.

– Рекомендуем водителям транспортных средств быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта, – передается в сообщении.

В ГИБДД напомнили, что в морозную погоду путешествия могут быть опасными, особенно в ночное и вечернее время. В ведомстве перед такими поездками порекомендовали проверять техническое состояние автомобиля.

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