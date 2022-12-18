В Коми намерены снять запрет на продажу алкоголя

Фото: архив КП

Минсельхоз и потребительского рынка Коми выступило с инициативой снять запрет на продажу алкоголя в День молодежи. По мнению ведомства, он носит формальный характер. Инициатива опубликована на портале общественного обсуждения проектов.

В министерстве предложили снять ограничения на продажу горячительных напитков в выходные после праздник. В ведомстве сообщили, что когда День молодежи приходится на начало недели, культурные мероприятия не проводятся в выходные, поэтому запрет не связан с празднованием.

– Так было в 2016-2018 годы, в 2022 году, так будет в 2023 году и в 2027-2029 годы, – отмечается в пояснении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Уйба попал в санкционный список США (подробнее)