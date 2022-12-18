Через месяц после нападения возлюбленной житель Коми скончался в больнице

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В отношении 33-летней уроженки Ухты завершено расследование уголовного дела об убийстве. По данным Следственного комитета Коми, женщина избила до смерти деревянной палкой своего сожителя.

Все произошло в июне 2022 года возле дачного дома, когда между фигуранткой уголовного дела и ее возлюбленным произошла ссора. Во время конфликта женщина начала бить деревянной палкой по голове. Мужчину госпитализировали, а через месяц он скончался, не приходя в сознание.

Вся доказательная база уже собрана, дело намерены передать в суд, сообщили в СК. Дата заседания пока что не оглашается.

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