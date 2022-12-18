На следующей неделе погода в Коми принесет сюрпризы

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В Коми в период с 19 по 23 декабря пообещали ряд погодных сюрпризов. По данным ЦГМС, в регионе неделя начнется с усиления морозов, которые продержаться до среды.

На большинстве территорий температура воздуха будет колебаться от -18С до -25С. В восточной части градусник опустится до -35С.

Ситуация начнет меняться в четверг из-за атлантического циклона, с приходом которого резко потеплеет до 0...-5С. В конце недели в связи с этим пообещали усиление ветра и метели.

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