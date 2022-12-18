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НовостиОбщество18 декабря 2022 11:25

Владимир Уйба встретится с жителями Эжвинского района

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации главы Башкирии

Фото: пресс-служба администрации главы Башкирии

Глава Коми Владимир Уйба намерен встретиться с жителями Эжвинского района. Руководитель региона пообещал ответить на вопросы желающих. По информации пресс-службы главы, встреча состоится уже сегодня, 18 декабря.

Начало мероприятия, как уточняется в сообщении, запланировано на 17:00. Задать свои вопросы жители смогут во Дворце культуры бумажников, который находится на улице Мира, 10/1.

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