В Коми 22-летняя девушка перевернулась в автомобиле

Фото: архив КП

По данным ГИБДД Коми, 17 декабря в Прилузском районе республике произошла серьезная авария. Пострадала в ДТП 22-летняя девушка, которая вылетела в кювет на своем авто и опрокинулась.

Предварительно известно, что ЧП произошло около 18:30 на трассе Чебоксары – Сыктывкар. Водитель ехала на автомобиле Hyundai, когда не справилась с управлением и вылетела в кювет.

В результате аварии она получила травмы различной тяжести. Причины произошедшего выясняются.

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