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НовостиОбщество18 декабря 2022 13:25

Команда из Коми стала победителем Высшей лиги КВН

Источник:kp.ru
Фото: команда КВН «Имени меня»

Фото: команда КВН «Имени меня»

По результатам финальной игры этого сезона КВН команда из Коми «Имени меня» стала победителем Высшей лиги. Свою победу уроженцы республики разделили вместе с командой «Доктор Хаусс» из Могилева. На втором месте оказались Ровеньки из Орла и «Поэтессы» из Санкт-Петербурга.

Команда из Коми начала свой путь в Юниор-лиге в Сыктывкаре, после показала высокие результаты сразу в нескольких лигах в 2011, 2012, 2013, 2017, 2019 и 2020 году. В финал Высшей лиги земляки вышли в 2021 году, заняв второе место, передали в «БНК».

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