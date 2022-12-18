В Коми подешевели фрукты, гречка и молоко

Фото: архив КП

Эксперты Комистат опубликовали данные об изменении стоимости потребительских товаров и услуг. Анализ специалисты проводили в период с 22 по 28 ноября. В качестве фокус-городов выбраны Воркута, Ухта и Сыктывкар. Цена представлена за литр и кг.

Стоимость яблок в этот период составила 116 руб., помидоры подешевели до 139 руб., а бананы – до 91 руб.

Кроме того, стала более доступна цена на гречку – 154 руб. и молоко – 109 руб. Сухой корм в то же время подорожал до 339 руб. Среди бытовой химии упали в стоимости туалетная бумага и шампунь.

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