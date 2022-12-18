Под Сыктывкаром местный житель вылетел в кювет и врезался в дерево

Фото: ГИБДД Коми

Житель Сыктывкара на легковом автомобиле «Лада» попал 17 декабря в аварию. 61-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево.

По предоставленным данным, авария произошло около 19:46 возле СНТ «Олимпийское». Водитель вылетел с дороги с правой стороны, а после столкнулся с деревом.

В результате аварии сыктывкарец пострадал, получив травмы различной тяжести. Причины произошедшего устанавливаются.

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