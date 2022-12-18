Семья из Таджикистана перебралась в Коми по программе возврата соотечественников

Фото: МВД Коми

В МВД Коми сообщили историю семьи Яхьевых, которые переселились в Коми из Таджикистана по программе переселения в Россию соотечественников из-за рубежа. Глава семейства Насим Яхьев теперь работает хирургом в больнице Усть-Куломского района.

Семья переехала в Коми в сентябре 2022 году. Насим 43 года работал в системе здравоохранения в Таджикистане и решился на возвращение, когда увидел подходящую вакансию в республике. После собеседования с главным врачом он подал документы на трудоустройство.

Яхьевых обеспечиили жильем и мебелью. Переселенцы рассказали, что они очень довольны условиями, хотя еще и не привыкли к северному климату.

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