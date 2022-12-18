Глава Коми заявил, что в Эжве не будет полигона

Фото: скриншот видео пресс-службы Сыктывкара

Руководитель республики Владимир Уйба на встрече с населением, которая прошла накануне, 18 декабря, заявил, что в Эжве не будет мусорного полигона. По его словам, он принимал решение, прислушавшись к мнению людей.

Уйба пояснил, что место для строительства мусоросортировочного комплекса будет пересмотрено. Соответствующее поручение минприроды Коми он даст уже 19 декабря. Глава добавил, что слушания и вторая встреча дали негативную оценку первоначальной идее.

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