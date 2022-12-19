В ГИБДД Коми объявили об ограничении движения по трассе от Чебоксар до Сыктывкара

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что до 12:00 19 декабря на трассе Р-176 «Вятка» введено временное ограничение движения. Решение принято, как уточняется в сообщении, в связи с работами при неблагоприятных погодных условиях. Ограничение вводится на грузовые автомобили от 3,5 т.

В ведомстве передали, что речь идет об автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар км 135+087 – км 310+581, км 312+464 – км 501+504. В качестве объезда предлагают дорогу через Котельнич.

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