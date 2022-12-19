Житель Коми врезался в стоящий грузовик

Фото: ГИБДД Коми

В Усть-Вымском районе Коми в минувшие выходные произошло столкновение между грузовиком и легковым автомобилем. По данным ГИБДД республики, водитель автомобиля ВАЗ врезался в стоящую «Сканию».

По предоставленной информации, ДТП зарегистрировано вечером 17 декабря на дороге Вогваздино – Яренск. Установлено, что 70-летний водитель легкового авто не справился с рулевым управлением. В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени тяжести.

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