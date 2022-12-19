Под Сыктывкаром «Лада» насмерть переехала лежавшую на дороге 56-летнюю женщину

Фото: архив "КП"

Под Сыктывкаром трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Женщина погибла под колесами отечественной легковушки.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, трагедия произошла накануне, 18 декабря, в шесть вечера в СНТ «Ивушка». 48-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» насмерть переехала лежавшую на дороге 56-летнюю жительницу Коми.

— Женщина-пешеход погибла на месте. На ее одежде не было световозвращающих элементов, — уточнили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мамочка моя любимая»: в Коми вдали от родного дома трагически погибла 37-летняя мать (подробности)