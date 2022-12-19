В Коми мужчину судили за лесной пожар

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Жителя Усть-Цилемского района признали виновным в том, что он устроил лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.

В июле мужчина отправился в лес и собирал ягоды. Далее он решил приготовить себе еды и разжег костер. Из-за этого возник лесной пожар. Было возбуждено уголовное дело. Жителя Коми приговорили к 240 часам обязательных работ. Кроме того, с него взыскали 43 736 рублей в качестве компенсации ущерба лесному фонду.

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