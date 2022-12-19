Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 6:37

В Коми мужчину судили за лесной пожар

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Усть-Цилемского района признали виновным в том, что он устроил лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.

В июле мужчина отправился в лес и собирал ягоды. Далее он решил приготовить себе еды и разжег костер. Из-за этого возник лесной пожар. Было возбуждено уголовное дело. Жителя Коми приговорили к 240 часам обязательных работ. Кроме того, с него взыскали 43 736 рублей в качестве компенсации ущерба лесному фонду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Коми, которые тушат лесные пожары, заплатят 9,5 миллиона рублей (подробности)