Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:50

В Коми из-за нарушения трудового распорядка работник «Северного экспресса» получил тяжелую травму

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми завершено расследование несчастного случая, произошедшего 19 ноября в компании «Северный экспресс». Работник организации получил травму, которую специалисты квалифицировали как тяжелую.

Как сообщает республиканская Гострудинспекция, ЧП произошло из-за нарушения дисциплины.

- Находясь на вахте в период межсменного перерыва, работник получил тяжелую травму. Комиссией по расследованию установлены обстоятельства и причины несчастного случая. Основной причиной несчастного случая установлено, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, - сообщили в ведомстве.

По результатам расследования комиссией разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая с работником, в том числе разработать и утвердить локальный нормативный акт, устанавливающий порядок применения вахтового метода в Обществе, организовать проведение обязательного медицинского осмотра, обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты работнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сыктывкаром «Лада» насмерть переехала лежавшую на дороге 56-летнюю женщину (подробности)