В Нижнем Чове четыре волка разорвали собаку

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Волки продолжают кошмарить жителей Коми. Они выходят везде – в село, деревню, расхаживают по улицам городов. Больше всех страдают несчастные собаки, у которых хозяева надеются на авось и оставляют питомца привязанного цепью к собачьей будки, они систематически становятся жертвами серых хищников. И шансов на спасение у друга человека просто нет.

Очередной след оставила после себя банда волков в микрорайоне Нижний Чов. Об этом сообщил местный житель у себя на страничке.

- Сегодня рано утром в 04:20 четыре волка утащили и разорвали собаку возле д.13 по ул. Рейдовая на речке, освещения нет и видео не получилось. Так что закрывайте своих питомцев на ночь дома. Если один раз им удалась охота они ещё вернутся, – предостерёг Андрей Орлов.

Совсем недавно в сельском поселении Носим в Усть-Куломском районе серые хищники уничтожили 15 хозяйских собак. А в начале декабря в местечке Катыд села Усть-Кулом показался волк, он вышел на люди и испугался, по всей видимости, сурового северного мужчину. Ещё один волк вышел в Краснозатонский прямо на крыльцо дома на улице Рассветной. Хищник чуть не утащил собаку, а после этого убежал в сторону Заречной.

В Сосновой поляне добыли волчицу весом около 60 килограмм. Её поймал непрофессиональный волчатник Александр Русаков, эта первая его добыча.

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