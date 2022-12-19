В Коми водитель уснул и устроил ДТП с пострадавшими

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В Коми гражданина Таджикистана признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Мужчина помогал перегонять Hyundai из Таджикистана в Мурманскую область. Автомобиль принадлежал его знакомому, который находился на переднем пассажирском сиденье. Когда машина проезжала по Прилузью, из-за усталости водитель уснул за рулем. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Ford.

В результате ДТП пассажир Hyundai и двое пассажирам Ford получили тяжкий вред здоровью. У остальных участников аварии диагностировали менее тяжкие телесные повреждения.

Водитель признал свою вину, возместил имущественный ущерб и моральный вред, а также извинился. Потерпевшие не настаивали на осуждении мужчины. В итоге его приговорили к обязательным работам и на год запретили управлять автомобилями.

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