В Сыктывкаре просившая помощи из открытого окна пенсионерка скончалась

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре умерла пожилая местная жительница. Пенсионерка в минувшую пятницу, 16 декабря, напугала горожан своим поведением: она бросала вещи из окна дома на Интернациональной улице и громко звала на помощь.

На следующий же день она выпала из окна и получила тяжелые травмы. На место экстренно выехала бригада медиков, однако спасти женщину не удалось: она умерла на месте. О гибели пенсионерки «КП-Коми» сообщили в республиканском Минздраве.

Как сообщает «Про Город Сыктывкар», погибшая стояла на учете у психиатра и была пациенткой Республиканской психиатрической больницы.

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