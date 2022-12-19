Власти России не согласовали продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса

Фото: tribuna.nad.ru

Совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин не смог получить разрешение на покупку основного актива австрийской Mondi в России — Сыктывкарского ЛПК. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник. По словам собеседника, ходатайство Харитонина было отклонено российскими властями.

Сообщается, что основной причиной отмены сделки являлась слишком высокая цена.

— Российские власти не согласовали продажу основного актива австрийской Mondi в России — Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми — структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. (или примерно €1,5 млрд). Собеседники РБК рассказывают две версии того, кто именно отказался согласовывать сделку в ее текущей анонсированной конфигурации. По словам чиновника правительства, сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба, куда за разрешением обратились структуры Харитонина. Другой источник РБК говорит о том, что свое одобрение не дала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций из-за ее несоответствия к подходам по реализации активов международных компаний в России в рамках прекращения работы, — говорится в статье.

В пресс-службе Mondi напомнили, что условием продажи Сыктывкарского ЛПК структуре Харитонина является одобрение комиссии российского правительства по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных органов. «Процесс получения этих разрешений все еще продолжается», — добавили там. Ранее компания сообщала, что рассчитывает закрыть сделку до конца 2022 года, но в связи с меняющейся политической и нормативной средой «не может быть никакой уверенности в том, когда она будет завершена».

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