Из горящего дома в Сыктывкаре эвакуировались пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 18 декабря, в Сыктывкаре горел подъезд многоквартирного дома, оттуда эвакуировались пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23.42. В доме на улице Морозова загорелся подъезд. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 0.36. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали 14 человек и четыре единицы техники.

– Причина пожара устанавливается, – говорится в сообщении.

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