Волонтеры Коми подтвердили гибель пропавшей 80-летней Маргариты Борисовой

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми официально подтверждена гибель пропавшей в Печорском районе 80-летней Маргариты Борисовой. О смерти пенсионерки сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Напомним, ранее сообщалось, что на болоте около поселка Изъяю обнаружен женский труп. Тело было обглодано животными, а сам труп вмерз в воду. На его эвакуацию пришлось выехать спасателям.

После проведенной проверки стало известно, что погибшей является пропавшая пенсионерка. Ее искали с 7 октября.

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