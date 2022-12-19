Состояние пострадавшей в ДТП с тепловозом 30-летней женщины оценивается как тяжелое

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Стало известно состояние 30-летней женщины, которая пострадала в аварии с локомотивом. Жительница Коми за рулем иномарки влетела под колеса тепловоза 17 декабря.

Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Женщина получила тяжелые травмы и сейчас врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Пострадавшая находится на аппарате ИВЛ, состояние оценивается как тяжелое. У нее диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму ушибленную рану лба, закрытую травму грудной клетки, а также перелом ребер, - сообщили в Минздраве.

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