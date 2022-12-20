Роспотребнадзор закрыл школы еще в одном районе Коми

Фото: архив КП

На территории Троицко-Печорского района принято решение приостановить очный образовательный процесс и дополнительные занятия. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Роспотребнадзор. По предоставленным данным, предварительно карантин введен на период с 20 по 26 декабря.

В администрации отметили, что учеба для 5-11 классов организована дистанционно согласно расписанию, отменились только культурные и спортивные мероприятия.

В настоящий момент на карантине находятся школы в Воркуте, Печоре, Усинске, Коркеросе, Ухте и в Инте. Также учеба приостановлена в Усть-Куломском и Сосногорском районе и в Сыктывкаре.

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