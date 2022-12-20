Из-за долга в 52 млн рублей сократили штат больницы в Коми

Фото: архив КП

В Сосногорской ЦРБ из-за кредиторской задолженности оптимизировали штатное расписание и снизили численность персонала. Копия документа за подписью и.о. главного врача появилась в социальных сетях, информация была подтверждена в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 декабря 2022 года размер задолженности составил 52 млн рублей. Под сокращение попал занятый уборкой персонал, а также сотрудники пищеблока в связи с переходом на аутсорс. Минздрав отметил, что больше сокращений не запланировано, передает БНК.

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