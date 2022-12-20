«Давай уже вставай!»: жительница Коми жестоко расправилась с любимым

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В отношении жительницы Сосногорска в Верховном суде Коми повторно рассмотрели уголовное дело об умышленном убийстве. В апелляции суд также признал вину женщины, как и в суде первой инстанции.

Установлено, что преступление произошло во время ссоры из-за того, что сожитель фигурантки уголовного дела систематически пил. Во время конфликта подсудимая ударила свою жертву ножом с такой силой, что он вошел в грудь на глубину 14-15 см.

Потерпевший, по информации прокуратуры Коми, скончался на месте происшествия, а женщина подумала, что он притворяется и трясла тело со словами: «Ну что? Хорош прикалываться, давай уже вставай!».

Суд принял решение назначить наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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