В Коми за наркотики посадили 20-летнюю жительницу Волгограда

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Верховный суд Коми рассмотрел дело в отношении 20-летней жительницы Волгограда, которую ранее в Сыктывкарском городском суде приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд, по данным прокуратуры региона, оставил решение без изменений.

По предоставленным данным, в мае 2022 года девушка приехала в Сыктывкар, чтобы сбыть наркотические вещества. Переписку с соучастниками она вела в Телеграме, где ей давали указания. Осуществить задуманное ей так до конца не удалось из-за задержания полицией.

Свою вину фигурантка уголовного дела признала полностью, но просила после первого заседания смягчить приговор. Верховный суд не нашел на это причин и оставил наказание в силе.

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