В Коми водолазы не обнаружили тело ушедшего под воду 37-летнего водителя снегохода

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ижемском районе водолазы не обнаружили тело ушедшего под воду 37-летнего водителя снегохода.

Мужчина пропал 16 декабря. В тот день на реке Печора напротив села Няшабож рядом с полыньей обнаружили перевернутый снегоход, принадлежащий местному жителю 1985 года рождения. Мужчина выехал из деревни Пиль-Егор в сторону Няшабожа. Он должен был преодолеть около 15 километов по накатанной снегоходной дороге. В какой-то момент началась метель, и водитель съехал с дороги. Он оказался рядом с полыньей, а затем пропал.

На поиски мужчины отправились спасатели. Пока найти его не удалось, передает «Комиинформ». Правоохранители предлагают, что водитель мог утонуть.

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