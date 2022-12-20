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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:47

Более 90 новых случаев свиного гриппа обнаружено в Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми растет число заболеваний свиным гриппом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным Роспотребнадзором.

Как рассказали в ведомстве, за минувшую неделю в республике диагностировано 92 факта свиного гриппа. Также, согласно данным, почти все обнаружены случаи заболевания приходятся именно на этот вид гриппа.

— За последние семь дней в Коми лабораторно подтверждены 114 случаев гриппа, в том числе 92 случая – вирус гриппа А (H1N1)pdm09, так называемый «свиной». Всего с нарастающим итогом с начала эпидемического сезона лабораторно подтверждены 229 случаев гриппа, из которых 90,4% приходится на вызванные вирусом А (H1N1)pdm09, — уточнили в Роспотребнадзоре.

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