В нескольких образовательных учреждениях в Сыктывкаре ввели карантин

Фото: пресс-служба администрации Сосногорского района

В нескольких государственных образовательных организациях в Сыктывкаре ввели карантин. Соответствующий приказ подписала и.о. министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

В документе идет речь об общеобразовательных организациях, учредителем которых является Минобрнауки региона. Это Физико-математический лицей-интернат, Лицей при СГУ, Лицей для одаренных детей. Исключение - Республиканский центр образования. Кроме того, закроют на карантин Гимназию искусств при главе Коми, а также государственные организации дополнительного образования.

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